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華邦電明年展望正向 封關日盤中股價衝逾四個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體市況第四季以來逐漸回穩，再加上市場仍看好明年利基型產品需求仍將相對較佳，近二個月以來不僅法人進行回補，今（30）日是台股封關日，華邦電（2344）股價也衝上逾四個月新高，封關股價可望登上近期高點。

第2季以來雖然記憶體市場降溫，不過，利基型產品需求及價格仍相對較強勢之外，且第4季以來，記憶體市況也已逐回穩，近期包括中國西安封城等訊息，都讓市場對後市記憶體價格可能受到牽動高度關注，受到營運及產業後市不看淡的激勵，近期華邦股價持續走高，今日盤中股價一度上漲逾6%，股價盤中高點來到34元，寫下今年8月11日以來，即逾四個多月的股價新高，在今日台股封關日，華邦電股價可望收到波段高點。

對於明年的產業展望，華邦電先前也指出，明年第1季價格即使修正，幅度應該也不大，但以明年來看，明年供需平衡、價格持穩，估明年全年利基型產品的價格不會比今年差。

市場法人除看好明年利基型記憶體市場仍可望優於標準型之外，法人也指出，華邦電除了可望在未來NOR和DRAM價格上漲周期中受益外，也透過收購日本松下電器（Panasonic）旗下半導體事業，確保收益和改善產品組合，把公司從專注於記憶體業務的公司，重新定位成擁有更廣泛客群的多元化IC製造商，也有利未來營運表現。

記憶體 華邦電

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