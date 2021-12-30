市場題材夯 碟片廠錸德、中環盤中股價激昂

光碟片廠中環（2323）、錸德（2349）近期營運各擁題材，今（30）日股價持續激昂，中環再度亮燈漲停、來到每股11.45元，錸德今日盤中也大漲逾5%，股價最高飆到12.0元，兩大廠股價雙雙改寫波段新高，憑低價優勢大翻身。

錸德全力朝向B2B市場發展，集團將會在資訊儲存、綠能儲電、車用材料與文創娛樂四大區塊深耕，持續提升獲利能力。且錸德今日也宣布透過投資方式併入老牌咖啡連鎖怡客，獲得怡客31家連鎖通路渠道資源，快速顯著提升集團餐飲運營動能。

中環方面，其轉投資威秀影城預計將與迪士尼合作推出NFT數位藝術海報，希望於明年亮相，目前規劃先在既有平台上架，未來也不排除自行建構交易平台；而中環預計明年也將配發股息，連續三年配股利，加上轉型效益逐漸顯現，已連續兩日亮燈漲停，午盤更是有1.7萬張以漲停價排隊買進。