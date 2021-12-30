法人看好隱形眼鏡後疫情需求復甦 喊買晶碩、精華

隨著各國對疫情的控制度提高，全球隱形眼鏡市場需求復甦，後疫情的需求，加上中國市場維持快速成長，本土法人最新報告認為，矽水膠產品為長期趨勢，台廠具代工機會，且持續受惠中國新銳彩片品牌快速成長所釋出的代工訂單，同步給予晶碩（6491）、精華（1565）買進評等，目標價分別為505元、390元；兩家公司今（30）日開低後翻紅，晶碩盤中漲幅2.42%、精華則是小漲。

本土法人出具隱形眼鏡產業明年展望報告，認為全球隱形眼鏡市場在境內商業活動陸續開放下，已回升至疫情前水準，且全球近視普及率從2020年34%提升至2050年的50%，將是產業長期的成長基礎，另外，中國新銳彩片品牌快速成長，台廠具有少量多樣生產的代工利基。

法人表示，近視、散光人口成長，加上開發中國家產品滲透率提升，都是全球隱形眼鏡市場的成長動能，預估2021～2028年年複合成長率達5.6%，廠商積極開發散光鏡片、多焦點鏡片及彩妝鏡片等特用鏡片。另外，彩片在日本、台灣、韓國、東南亞銷售占比超過三成，中國彩片滲透率僅7.5%，還有5～7倍的成長空間，預估中國線上彩片維持快速成長，2022～2026年年複合成長率為25%。

法人指出，矽水膠產品為長期趨勢，2020年矽水膠產品占全球隱形眼鏡銷售70%，四大廠掌握矽水膠最先進的生產技術，全球市占率達9成，但各地區對不同配戴頻率、不同訴求的隱形眼鏡產品需求差異度大，採用全球行銷的大廠無法迅速遞補，代工廠具有彈性生產排程的利基，台灣廠商如晶碩陸續完成各國矽水膠產品認證，可協助四大廠以外品牌商搶攻市占率。

法人表示，10月台灣對中國隱形眼鏡出口量年增76%，優於產業平均，看好將持續受惠中國新銳彩片品牌快速成長釋出的代工訂單；台廠積極開發矽水膠產品並陸續取得各國認證，代工商機可期，未來可望在亞洲市場推出矽水膠彩片，與國際大廠區隔。

法人預估晶碩今明年EPS 17.2元、20.2元，年增68%、18%；預估精華今明年EPS分別為19.6元、21.7元，年增33%、10%，同步給予買進評等，目標價分別為505元、390元。

晶碩早盤以410元開低後翻紅，一度拉升至427元，盤中漲幅2.42%；精華以311.5元開低，一度拉升至315.5元。