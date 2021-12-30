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半導體設備股2檔盤中強鎖漲停 辛耘萬張買單排隊等著買

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

受到台積電宣布將在中科擴建廠房等利多加持，辛耘（3583）、帆宣（6196）、弘塑（3131）、信紘科（6667）等相關半導體設備材料股今（30）日股價繼續走高，辛耘、信紘科早盤跳空開高，強鎖漲停；弘塑也有半根漲停板的漲勢，帆宣漲幅4.51%。

受惠台積電（2330）南科廠進入半導體設備拉貨的高峰，半導體設備與再生晶圓廠辛耘銷售機台出貨暢旺，11月營收衝高至4.8億元，改寫單月歷史第三高紀錄，月增23.3%，年增75.6%，激勵股價續創新高，連兩根漲停板，盤中漲至108元鎖死，超過1,2000張買單排隊等著買。

信紘科為高科技產業製程附屬設備及廠務系統業者，隨著客戶大力推動ESG，信紘科也搭上ESG熱潮，昨（29）日已攻上一根漲停，今股價點火續強，盤中漲停板一度打開，後成功鎖住，上漲8.7元，至96元，共計有3,200多張買單排隊。

無塵室與機電系統整合工程服務大廠帆宣也跳空開高，一度拉升至195元，後賣壓出籠，回至185.5元，上漲8元，漲幅4.51%。

帆宣半導體前段晶圓廠和後段封測廠的興建新廠訂單明、後年陸續有多家廠商進入交貨期，目前在手訂單逾500億元，預估訂單能見度長達2年。

帆宣累計今年前11月合併營收302.31億元，年增34%。已經超越去年全年的251.19億元。前3季稅後純益10.56億元，年增48.7%；每股純益達5.63元，光前3季純益就已賺贏去年全年。

濕製程設備業者弘塑今強漲6.05%，上漲22元，來到385.5，是自11月中波段下跌後終於來的一根長紅突破。

弘塑是台積電積極培植的國內濕製程供應商，累計今年前11月合併營收32.81億元，年增49.13%。已經超越去年全年的24.87億元。前3季每股純益達15.02元。

台積電 漲停 半導體

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