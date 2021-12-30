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外資連買 台積電市值7天激增5,963億、重回16兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

台股今（30）日將封關，大盤指數開高持續刷新歷史記錄，今年的台股將可望連續三年上漲，台積電（2330）早盤開高後一度拉升至620元，統計近7天，市值激增5,963.99億元，重新回到16兆元。

台股今日以18,270點開高，一度拉升至18,291.25點，再創歷史新高，權王台積電以619元開出，上漲3元，市值16兆509.17億元，重新回到16兆元，盤中一度拉升至620元。

外資昨日買超台積電4,950張，連六買，合計買超44,770張，投信昨日買超196張，自營商則是買超923張，合計三大法人昨日買超台積電6,069張。

台積電近期在外資買盤推升下，股價再站上600元，統計7個交易日，以盤中高點來看，股價上漲23元，市值增加5,963.99億元，穩住台股續創高的軍心。

台積電 台股

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