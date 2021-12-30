台股開盤上漲21點 台積電漲3元
台股今(30)日開盤上漲21.72點，開盤指數18,270點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價619元。
群益投顧說，大盤技術面持續偏多，量能偏低不易大幅攻高，但預期可順利高檔封關。元月行情可正面期待，但不宜過度追高，可盤中逢低承接短多熱門標的。
周三(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲90.42點、漲幅0.25%，那斯達克指數下跌0.1%，標準500指數上漲0.14%，費半指數上漲0.18%。
統一期貨說，周三期現貨正價差27.72點，顯示市場氣氛持續熱絡。外資周三期貨淨空單增加498口至23,091口，十大交易人與特定法人合計買進892口。週選支撐與壓力區落在17,800至18,300點，P/C Ratio降至1.22，整體籌碼中性看待。
三大法人周三集中市場合計買超139.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超132.1億元，投信賣超1.3億元，自營商（自行買賣）買超13.1億元，自營商（避險）賣超4.4億元。
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