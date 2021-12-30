就看今日！2021年股民平均拚賺百萬元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股在2021年迎來第三個豐收年，2021年大盤指數漲幅逼近24%，台股連續三年的單年漲幅都超過兩成；如果今(30)日上市公司總市值能再增加0.71%，則每位股民平均可望賺進百萬元。

今日台股上市公司總市值如要增加約3,961.92億元促成總市值可達56兆8,638.7億元，股民平均可望賺百萬元，市值前三大的台積電（2330）15.97兆元、聯發科（2454）1.89兆元及鴻海（2317）1.45兆元的表現受到關注。

2021年12月29日上市公司總市值為56兆4,676.79億元，比2020年底的44兆9,038.33億元，增加11兆5,638.46億元。根據台灣證交所統計至11月底的歸戶後開戶數11,960,054計算，每位股民平均賺96.69萬元；如果以歸戶後有交易戶數8,606,840計算，每位股民平均賺134.36萬元。

如果今(30)日2021年封關時的上市公司總市值可衝高到56兆8,638.7億元，較12月29日上市公司總市值增加0.71%，將比2020年底上市公司總市值增加11兆9,600.37億元，再以11,960,054開戶數計算，則每位股民平均賺百萬元。

上市公司 台股

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