輔大奪冠 校園證券投資智慧王國大專院校知識競賽閉幕

台灣證券交易所2021年辦裡第18屆校園證券投資智慧王知識競賽活動，共有71所大專院校，1,815隊，5,445位學生報名參賽，比賽過程歷經網路初賽、分區複賽、最後在台北101大樓進行決賽。決賽在緊張激烈的搶答比賽過程後，由輔仁大學「春芽冷露2.0」隊奪得總冠軍，獲頒獎學金10萬元及獎狀與獎牌，國立台灣大學「台灣大學店」隊及國立高雄大學「股市小韭菜」隊並列亞軍，均獲頒獎學金3萬元及獎狀與獎牌。

證期局長張振山蒞臨致詞時表示，辦理此類活動的目的都是希望讓同學能早日接觸投資市場、及早體驗到投資理財的重要性，由近期股市新開戶的統計資料顯示，有40%以上都是30歲以下的年輕族群，顯見投資理財已經與每個人的生活密不可分，不論現在及未來每個人都需要有正確的投資理財知識，更能在日後就業時將所學得到印證。張振山更提到一個高等知識的金融消費者，能夠帶動國家金融水準的進步，期許大家持續充實證券金融相關知識，讓個人的家庭、生活及未來皆能獲得更好的安排。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，感謝各大專院校暨老師、學生們對證交所舉辦活動的支持與肯定，證交所積極配合金管會推動校園金融知識的普及計畫，設計寓教於樂的校園證券投資智慧王競賽活動，將證券市場的制度及商品、投資工具及實務等知識融入答題競賽中，進一步地讓證券投資的常識及追求投資報酬時一定要有風險觀念，充分落實、深耕於各個校園當中，希望對於老師們在教學上及同學們在學習上能有所幫助!未來像智慧王這樣能與學生們實際緊密接觸且有助金融知識扎根校園的活動，證交所都會持續支持辦理。