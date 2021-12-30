證交所通過富邦新ETF資格認可

台灣證券交易所審議通過富邦投信申請全球高股息不動產與基礎建設美元1個月匯率避險指數(Global High Dividend REITs and Infrastructure USD 1M Hedged PRIndex)」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，全球高股息不動產與基礎建設美元1個月匯率避險指數 (Global High Dividend REITs and Infrastructure USD 1M Hedged PR Index)」由標普道瓊斯指數公司所編製及維護。

全球高股息不動產與基礎建設美元1個月匯率避險指數以標普全球BMI指數(S&P Global BMI)為母體，於全球16個國家交易所中，經市值及流動性篩選後，以全球行業分類標準(GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券(REIT)及交通基礎設施相關成分股後，納入殖利率最高的30檔成分股組成的指數。

證交所表示，目前上市ETF總計128檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。