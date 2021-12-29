群益投顧線上產業研究培訓課程獲廣泛回響 明年再加開

群益投顧表示，今年上半年推出的一系列線上產業研究培訓課程獲得廣泛回響，明年1月12日至2月23日將再加開，目前已開始報名，學生報名另享優惠價格。

群益投顧的線上產業研究培訓課程，由資深產業研究主管親自授課，以實務面切入，著重將理論引導至實際應用，帶領學員進入產業分析投資領域，獲得好評

2020年初爆發並延續至今的新冠肺炎疫情，不但改變你我學習、工作及生活模式，不同行業發展趨勢冷熱有別，全球各國財富分配也益形兩極化。這段期間，資本市場異常熱絡、迭創新高，股市參與者迅速累積財富，更上層樓!

為了在這波投資熱潮中搶得先機，除學校所傳授的理論知識外，如何將課本上的理論轉化為實務運作，乃關鍵中的關鍵。

群益投顧指出，為回應投資人期盼，投資分析與產業研究實務課程2022年即將再次展開，透過扎實的產業研究及個股研究，學員藉此了解不同產業的運作模式、當前產業景氣位置及未來景氣走向、各公司相對競爭力，影響股價關鍵因素及未來觀察重點等，證券投資操作有所依據，可將風險降至最低並極大化操作損益期望值。

投資分析與產業研究實務課程適合對基本面研究有興趣，欲從事產業研究、承銷、創投、授信等金融相關領域工作之人士參與。上完全部課程，群益投顧將頒發認證證書，可作為學員未來謀職的加分工具。詳請請見群益投顧網站。