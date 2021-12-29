康和證券首獲TCSA台灣企業永續獎永續報告書銀獎

綠色金融永續議題深受國際重視，康和證券(6016)深耕ESG成果深受台灣企業永續學院肯定，2021年首次參加評選，日前甫獲「第14屆TCSA台灣企業永續獎」永續報告書金融及保險類銀獎殊榮，為少數獲獎證券業。

TCSA台灣企業永續獎在永續報告書的評選標準，主要評選資訊揭露完整、可信度高、溝通成效佳，足以彰顯善盡社會責任的企業，同時推動永續發展的管理流程、組織架構、公司治理策略績效等展現，彰顯企業永續的ESG新價值。這屆台灣企業永續獎參獎家數共329家企業，較去年成長31%，創歷年之高，並邀請556位志工評審與246位知名專家學者，共802位的龐大評審團共同參加評選，足證對永續發展之重視與關注。

康和證券為提前落實公司治理3.0永續發展藍圖計畫，持續強化公司治理及實踐企業社會責任，落實政府政策，康和證券永續報告書（CSR）除主動提前一年取得BSI國際驗證外，首次參與財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦的台灣企業永續獎（TCSA）評選活動，獲頒金融及保險業-銀獎，顯示康和證券永續報告書的資訊揭露完整、執行成效佳，也反映出歷年來持續在善盡企業社會責任上的努力，不但獲得國際認證，也得到台灣永續能源研究基金會的專業肯定。

康和證除全力推動公司治理外，全年稅後純益也迭創新高，自結11月每股稅後盈餘2.94億元（單月每股稅後純益0.49元），2021年前11月累計稅後淨利13.61億元，累計前11月每股純益2.28元，EPS首度突破2元，已經超越去(2020)全年獲利，同時再創下康和證成立30多來獲利歷史新高。

康和證券說，除了更加落實公司治理、善盡企業社會責任，也重視金融專業的影響力，從公平待客、普惠金融做起，提升ESG責任投資等，一步步朝向推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理的ESG永續經營目標邁進。