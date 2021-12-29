外資連七買！台股上漲51.47點 三大法人買超139.5億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
美股四大指數昨跌多漲少，但台股今（29）日仍開高，儘管盤中一度跌破平盤，但立即向上拉升，收盤上漲51.47點，收在18,248.28點，成交量2,398.86億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
美股四大指數昨跌多漲少，但台股今（29）日仍開高，儘管盤中一度跌破平盤，但立即向上拉升，收盤上漲51.47點，收在18,248.28點，成交量2,398.86億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

美股四大指數昨跌多漲少，但台股今（29）日仍開高，儘管盤中一度跌破平盤，但立即向上拉升，盤中最高上漲到18,283.25點續創新高。收盤上漲51.47點，收在18,248.28點，成交量2,398.86億元；三大法人買超139.5億元，截至今日外資已經連續7天買超台股。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超132.16億元，投信賣超1.33億元，自營商超（合計）買超8.67億元，其中自營商（自行買賣）買超13.14億元，自營商（避險）賣超4.46億元。

大盤由權值股領軍上漲，台積電（2330）、聯發科（2454）多頭火力續強，其中台積電盤中一度來到618元，市值破16兆，收盤回檔至616元，上漲1元。金融股整體漲勢強勁，超過1%漲幅的個股就有9檔，開發金（2883）表現最為亮眼，漲幅2.92%。另外受到台積電將在中科擴建廠的消息激勵，設備相關協力廠如辛耘（3583）、帆宣（6196）皆漲停鎖死。大盤終場收在18,248.28點，漲幅0.28%。

台積電 自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

元宇宙經濟起飛這類股具漲相？

亞股獨強 台股收盤上漲51點收18,248點再創新高

謝金河：台股站在高崗上 2022年高殖利率股會受青睞

2022加權指數超車恆生

相關新聞

亞股獨強 台股收盤上漲51點收18,248點再創新高

台股今(29)日收盤上漲51.47點，收盤指數18,248.28點，成交量2,398.85億元。台積電（2330）收盤上...

台股火力全開！外資抱股過年 這5日「歸剛」買什麼？

台股衝上歷史新高，市場預期亮麗封關的機會相當高，外資更是連續6天買超台股，合計買超金額達716億元，到底最受外資青睞的是...

謝金河：台股站在高崗上 2022年高殖利率股會受青睞

二○二一年即將走入歷史，對於過去的一年，台灣及台股都可算是一段驚奇的旅程，到二十八日為止，台股盤中寫下一八一九七．三六的歷史天價，這是新的里程碑。

北上資金持續湧入 A股不畏Omicron 消費股逆勢漲

台新投信表示，觀察Omicron發現以來，全球資本市場普遍下跌，A 股市場表現較為堅挺，去(2010)年以來的四次全球新...

2022加權指數超車恆生 將會是歷史的里程碑

加權指數與恆生指數交叉，將會是歷史的里程碑！台灣上市櫃企業，憑藉著超亮麗的基本面，加上滾滾而來的資金大浪，這個目標有機會在2022年達陣。

萬八再出發的產業 綠能、工業電腦、光學股有望輪漲

以半導體體為本，電動車、5G、AI、低軌道衛星、元宇宙等趨勢科技發展，台灣都不會缺席；傳產航運獲利依然居高不下，加上塑化、金融等獲利穩健，支撐台股在歷史新高。預估低基期的綠能、工業電腦、光學鏡片等，在新的一年都會輪流表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。