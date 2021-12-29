外資連七買！台股上漲51.47點 三大法人買超139.5億元
美股四大指數昨跌多漲少，但台股今（29）日仍開高，儘管盤中一度跌破平盤，但立即向上拉升，盤中最高上漲到18,283.25點續創新高。收盤上漲51.47點，收在18,248.28點，成交量2,398.86億元；三大法人買超139.5億元，截至今日外資已經連續7天買超台股。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超132.16億元，投信賣超1.33億元，自營商超（合計）買超8.67億元，其中自營商（自行買賣）買超13.14億元，自營商（避險）賣超4.46億元。
大盤由權值股領軍上漲，台積電（2330）、聯發科（2454）多頭火力續強，其中台積電盤中一度來到618元，市值破16兆，收盤回檔至616元，上漲1元。金融股整體漲勢強勁，超過1%漲幅的個股就有9檔，開發金（2883）表現最為亮眼，漲幅2.92%。另外受到台積電將在中科擴建廠的消息激勵，設備相關協力廠如辛耘（3583）、帆宣（6196）皆漲停鎖死。大盤終場收在18,248.28點，漲幅0.28%。
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