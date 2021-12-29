亞股獨強 台股收盤上漲51點收18,248點再創新高

台股今(29)日收盤上漲51.47點，收盤指數18,248.28點，成交量2,398.85億元。台積電（2330）收盤上漲1元，收盤價616元。

台股多頭拚封關行情，今日在亞股表現疲軟之際，台股仍持續刷新歷史新高紀錄，早盤開高後，雖賣壓出籠而跌破平盤，但多頭立即拉回平盤之上，而且持續往上揚升，盤中指數上漲到18,283.25點續創新高。

今日電子股成交占大盤比重約六成左右，電子通路群較強勢，漲幅1.27%；運輸類股成交占比約一成左右。今日成交金額大且股價強勢者包括：聯發科（2454）、中砂（1560）、三福化（4755）、光頡（3624）、揚智（3041）、宏達電（2498）、帆宣（6196）及茂達（6138）等股，成交金額大而股價疲軟者則有：台亞、智原（3035）、欣興（3037）、鉅祥（2476）、元太（8069）、玉晶光（3406）、祥碩（5269）、圓剛（2417）與技嘉（2376）。

統一投顧表示，台股指數再度創下新高，站穩18,100點，各期均線多頭排列，多方格局不變。明(30)日即將封關，因為法人看好明年後市，加上半導體法說旺季有望捎來正面消息，年底不會有結帳行情，而是作帳行情，指數仍有高點可期。此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，明年第1季企業營運利多，整體經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，外資認錯回補，台股多頭格局延續；可布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。