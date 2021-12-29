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台股火力全開！外資抱股過年 這5日「歸剛」買什麼？

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

台股衝上歷史新高，市場預期亮麗封關的機會相當高，外資更是連續6天買超台股，合計買超金額達716億元，到底最受外資青睞的是那些個股呢？統計近5個交易日外資買賣超發現，外資買超聯電（2303）合計達95,279張最多，另外，金融股則有4家，台積電（2330）、面板股也是外資大買標的。

台股今（29）日持續再往上創新高，早盤以18,209.14點開出，一度拉升至18,267.97點，金融股、航運股及中小型題材股領攻，高價千金股壓力較重，權王台積電以平盤615元開出，盤中力守紅盤，聯電也是開高。

台股本波行情持續刷新歷史新高，法人看好可望延續至明年第1季，看好元旦及農曆年封關都可以大膽抱股過年，三大法人中，以外資的態度最為積極已連續6個交易日買超台股。

若以外資最近5個交易日買超股來看，買超前十大個股依序是聯電、開發金（2883）、群創（3481）、台積電、國泰金（2882）、中信金（2891）、台亞、兆豐金（2886）、彩晶（6116）、華通（2313）等，包括晶圓代工雙雄、金融股、面板股及印刷電路板股等。

合計近5日買超聯電達95,279張最多，台積電近5日也獲外資買超39,820張，另外，外資買超第二大為開發資，合計近5日買超90,467張；買超第三大為群創，合計買超46,500張。

另外，外資近5日買超第11~20名則依序為華邦電（2344）、和鑫（3049）、中石化（1314）、玉山金（2884）、新光金（2888）、福懋（1434）、合庫金（5880）、台新金（2887）、鉅祥（2476）、富邦金（2881）等，金融股也占了5檔。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈認為，因台股具備新興市場中較強的經濟體質及產業結構，由國際資金流動可以看出外資仍相對青睞台股市場，預期在2022年全球經濟持續復甦下，台股仍位於多頭趨勢；投資配置方面，看好族群包括半導體先進製程相關、雲端伺服器、車用電子、記憶體、被動元件、航運等。

外資 台股

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