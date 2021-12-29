千金股保衛戰！亞德客-KY力守千元 世芯-KY盤中失守

今（29）日台股開紅後一度急跌接近昨（28）日收盤價，近日出現的第13千金世芯-KY（3661）力守千元寶座，但盤中回落至997元，失守千元大關。近日重回1,000元之上的亞德客-KY（1590）盤中下跌15元，至1,010元，力守第12金。

以漲跌幅來說，亞德客-KY昨盤中拉至1045元創近期波段高點，但之後下跌終場收1025元，今天更回測5日線，力保千元關卡。世芯-KY昨天收盤已破千元，今開盤一度走高，但上攻無力，跌至997元，盤中小漲3元，漲幅0.3%。

受到大盤漲勢減弱影響，12檔千金股跌多漲少，盤中5檔小紅，1檔平盤，其餘皆翻黑。但股王矽力-KY（6415）和聯發科（2454）不受影響，盤中皆漲幅1%以上。

千金股中以IC設計龍頭聯發科近期股價漲勢最兇，盤中創下1,200元歷史高點，刷新股價新高紀錄，後小幅回跌，上漲20元，來到1195元，漲幅1.7%。聯發科獲外資、投信買盤親睞，外資除27日小賣95張，自21日以來皆買超，其中兩日更大買超過1,000張。投信近2日買超超過300張。

矽力-KY繼續維持5,000以上，上漲90元，來到5140元，漲幅1.78%。