護國神山不敵航海王 長榮及陽明登Yahoo年度熱門台股榜

台股衝上「萬八」之後，氣勢不墜，28日再創收盤新高，大漲147.87點，來到18196.81點。對於明年台股是否還有上漲空間？法人抱持樂觀態度，看好半導體族群，成為帶動加權指數奔向「兩萬」的主力，且包括金融股、航運股，都有表現機會。

2021-12-29 10:41