護國神山不敵航海王 長榮及陽明登Yahoo年度熱門台股榜
台股大盤今年底站上萬八點關卡且持續創高，交出連續第三年上漲的佳績，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）航運三雄全數進入Yahoo奇摩2021年度十大熱門台股榜第一、二、九名。
半導體供應鏈受疫情警戒而大亂，但也變相推動台股晶圓代工業者的營收表現，護國神山台積電（2330）、聯電（2303）的股價和業績雙漲，進榜第三、四名。最近接連拿下電動車大廠訂單的鴻海（2317），受到航運強勢攻榜影響，僅排名第六。隨著近年數位產品的汰換潮，面板雙虎的群創（3481）、友達（2409）今年也不缺席，排名第五、八名。
值得一提的是傳產龍頭中鋼（2002）及利基型記憶體大廠華邦電（2344）今年業績皆創新高，吸引投資人目光，分別排行第七、十名。
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