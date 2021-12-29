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台股再創新高 上漲12點、開在18,209點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股出現良性類股輪動，四大指數收盤跌多漲少，導致今（29）日韓、日股呈現拉回，但台股維持強勢表現，台指期由翻黑紅帶動市場信心，台股今（29）日開盤上漲12點，開在18,209點，再度刷新歷史新高，由晶圓雙雄、貨櫃三雄、金融雙雄等領軍走高。

在美股部分，雖然美國單日確診人數突破50萬人創下新高；但受惠美國CDC將隔離天數砍半，激勵航空、消費等周期股反彈，帶動道瓊指數穩健收高。不過，近日表現強勢的科技、晶片、區塊鍊等族群漲多拉回，壓抑標普500與那斯達克指數震盪收低。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲95點，或0.26%，收在36398點；標普500指數下跌4.84點，或0.10%，收在4786.35點；Nasdaq指數下跌89.54點，或0.56%，收在15781.7點；費半指數下跌47.3點，或1.17%，收在3992.19點。

展望後市，統一投顧認為，台股指數再度創下新高，站穩18,100，各期均線多頭排列，多方格局不變。本周四即將封關，因為法人看好明年後市，加上半導體法說旺季有望捎來正面消息，年底不會有結帳行情，而是作帳行情，指數仍有高點可期。

此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21月創下新高，明年第1季企業營運利多，整體經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，外資認錯回補，台股多頭格局延續。建議布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。

台股指數 概念股

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