群益期董座李文柱：全力搶攻CFD商機

群益期貨董事長李文柱表示，全球期貨市場的差價契約（CFD）交易火熱，群益期貨搶先搭上這股投資熱潮，成為台灣首家推出國外個股、國外指數及白銀CFD的期貨商，將全力搶攻CFD商機。

群益期貨舉行年終記者會，群益期貨首席經濟學家范振鴻表示，回顧2021全球經濟成長率為5.6%，相較2020展現大幅成長，2021年初美國的新冠肺炎疫苗上市，開始在全球各國積極施打，使得全球疫情快速降溫，進而推動全球經濟快速復甦。

以美國為首的已開發國家實施貨幣政策及財政政策，有效帶領經濟從復甦進入火熱成長階段。回顧美國的通膨上升從第二季的暫時性到第四季放棄暫時性的用詞，證實美國刺激經濟政策太過凶猛，副作用開始浮現。

范振鴻表示，即將進入2022之際，投資人將面臨變數更多的2022年。聯準會為了避免轉為結構性通膨，對升息態度轉為強硬，除了加速縮減購債，還可能在明年升息三次並縮減資產負債表，美國經濟及企業獲利進入成長趨緩的同時，面臨市場流動性減緩的環境，美股會是偏向區間震盪的一年。

但美股的長期歷史證明，科技股因為高成長特性，在升息循環中最受投資人青睞，表現最佳；在緊縮貨幣政策以及通膨的大方向中，勢必會出現資金逃離債市的壓力，債市也會面臨不小的波動。而omicron變種病毒近期快速在全球擴散，也對2022上半年全球經濟產生壓力，不利原物料價格走勢。2022的全球投資的焦點會是因美國緊縮貨幣政策，而有明顯趨勢的大型科技股、匯率及債券市場。

李文柱則表示，全球交易正火熱，群益期貨搶先搭上這股投資熱潮，成為台灣首家推出國外個股、國外指數及白銀CFD的期貨商。自開放新商品交易至今，交易量逐月倍數成長，其中美股CFD更是投資人選擇交易美股的新利器及避險工具。

李文柱強調，主管機關積極開放新種業務，對期貨商是大利多。群益期貨桿槓業績從2022年開放黃金原油CFD交易，近一年業績上升77%，累計開戶數已超過1萬人。目前群益美股CFD共有78檔美股標的與13檔ETF，產業涵蓋近期市場火熱議題，包括元宇宙、5G、電動車、半導體與綠能相關概念股，也有民生與生技相關耳熟能詳的上市大型企業，投資人可以藉由交易群益美股CFD來參與美股漲跌。