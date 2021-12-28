台股行情至少到明年首季 法人認為可抱股過年

台股今（28）日開高走高，再創下歷史新高，收在18,196.81點，上漲129.72點，台積電（2330）收在615元，為近月來的高點，法人認為，在外資年底放假時，台股持續上漲，有點軋外資的意味，加上集團及法人作帳，及年前資金行情，推升大盤指數頻頻創高，預期資金2.0版將可延續到明年第1季，不僅是元旦封關，甚至農曆年封關，都可以抱股過年。

台股今日以18,099.71點開高，盤中一度拉升至18,197.36點，創下歷史天價，終場收在18,196.81點，成交量2,592億元，盤面上由權王台積電領軍，股價開高收最高，以615元作收，上漲9元，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等也收紅，電子股占大盤成交比重64.9%，類股漲幅0.99%。

傳產股部分，人氣指標首推航運股，尤以貨櫃股的表現搶眼，長榮（2603）及陽明（2609）收盤漲幅逾2%，航運股占大盤成交比重增至15.3%，類股收漲1.36%；另外，化學工業股漲幅達1.18%；電子股中，半導體股漲幅達1.33%。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電上漲推升台股指數再創高，由於台幣升值、權值股上漲、大盤指數上漲等三個因素形成的剛性買盤，加上集團與法人作帳，還有年前的資金行情，將讓這一次大盤上漲的黏著性較久。

不過，陳奕光提醒，雖然台股有今年上市櫃公司獲利佳，外資在連續兩年賣超台股超過兆元後，明年可望出現回補買超，或是縮小賣超力道，加上資金仍然寬鬆等利多，預期在台幣未升值前，不用太過擔心，但也有三點要留意。

他指出，第一點是台股指數漲多；第二點是資金的移動下，股轉債的因素；第三點要注意的是會不會出現停滯性通膨，要留意通膨的控制情況，因此，在類股輪動快速，操作難度大的情況下，建議要分散投資，採旋轉壽司操作法。

陳奕光強調，台股資金2.0版行情至少延續到明年第1季，高點不設立場，不管是元旦封關，或是農曆年封關，都可以抱股過年，布局上首選「TIGERS」，可鎖定網通、抗通膨的資產及營建、綠能、電動車、復甦概念的航空及觀光、伺服器等，在網通上則是包括權值股、晶圓代工、IC設計等。