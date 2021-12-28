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外資回補台股上漲147.87點 三大法人買超239.12億元
台股今（28）日跳空開高，盤中震盪後一度拉至18,197.36點，尾盤指數繼續刷新歷史高點，上漲147.87點，收在18,196.81點，成交量2,592.88億元；三大法人買超239.12億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超215.54億元，投信買超6.3億元，自營商超（合計）買超17.27億元，其中自營商（自行買賣）買超10.49億元，自營商（避險）買超6.77億元。
今日大盤由台積電（2330）領軍上攻，光是台積電就貢獻大盤75.8點，上漲9元，收615元，漲幅1.49%。聯發科（2454）持續強勢，開盤跳空開高，終場收在1,175元，漲幅2.62%。長榮（2603）、陽明（2609）小漲，帶動航運指數漲幅1.37%，另盤面上先前大漲的銅板股今多拉回，如揚智（3041）、正文（4906）、楠梓電（2316）。大盤終場收在18,196.81點，漲幅0.82%。
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