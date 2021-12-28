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台積電領軍 台股收漲147點續刷新高價18,196點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(28)日在台積電（2330）領漲帶動下，盤中及收盤指數繼續刷新歷史高點，今日盤中指數最高達18,197.36點，收盤指數上漲147.87點，收盤指數18,196.81點，成交量2,592.87億元。台積電（2330）收盤上漲9元，收盤價615元。

美股在聖誕節過後的漲勢帶動台股今日表現，求其費辦指數大漲更激勵台積電跳空開高，全場股價也維持在高檔，使得大盤指數維持在18,100點之上。電子股成交占大盤比重約63%，漲勢集中在半導體族群，類股指數漲幅約1.2%；運輸類股今日成交占比也達15%，運輸類股指數漲幅有15%。

今日成交金額大且股價上揚明顯者包括：台積電、貨櫃三雄、智原（3035）、聯發科（2454）、茂達（6138）、欣興（3037）、和鑫（3049）、元太（8069）及廣達（2382）等股，成交金額大卻股價走勢疲軟者有：宏達電（2498）、揚智（3041）、光頡（3624）、大立光（3008）、飛宏（2457）及鈺創（5351）等股。

第一金投顧說，在操作上，不確定性的升息影響在近期聯準會公布方向後已漸漸消除，加上輝瑞新冠口服藥 Paxlovid 成為全美第一款獲准的新冠肺炎口服藥。Paxlovid 適用於成人及 12 歲以上兒童,能有效降低確診者因重症住院及死亡的風險，使重症人數減少 90%，預計將使得 2022 年全球免於重症威脅，經濟復甦可望持續；因此，接下來將回歸個股基本面表現，可逢低布局，首選高殖利率個股，例如，顯卡和面板等族群；在成長股,首選 IC 設計概念股為 2022 第1季布局重點。

台積電

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