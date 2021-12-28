長榮砸錢利多激勵 貨櫃三雄早盤同步上漲

貨櫃三雄繼12月初出現波段漲幅後，盤整了一段時間，今受長榮（2603）宣布砸19億增設橋式機、增加貨櫃量消息激勵，三雄盤中漲幅超過2%，航運業成交量佔將近20%。

長榮今開高，一度拉升至145元，盤中來到143.5元，上漲4元，漲幅2.87%；陽明（2609）也同樣開高，上漲3元，至125.5元，漲幅2.45%；萬海（2615）則重新站上200元，來到204元，漲幅2.51%。

長榮海運昨（27）日宣布，共斥資約19.4億元，持續強化海運市場布局；首先，強化美西洛杉磯碼頭貨櫃調度作業速度，橋式機由原來的四部增加為六部，投資額逾6億元；另外，考量到未來新船陸續交船，斥資13.24億元，訂造9,500個貨櫃。

長榮海運總經理謝惠全表示，北美塞港還是很嚴重，他也引述外電報導，北美最大貨櫃港美國洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）日前也指出，供應鏈混亂情況可能會至少持續到明年底才會消退。

除了美西塞港嚴重，印度第4季以來貨櫃需求大增，每大櫃（40呎櫃）報價從3,000美元，上漲到8,000美元，且第4季適逢中國大陸農曆年前出貨旺季，因此國內的貨櫃三雄分別跟客戶宣布調漲近洋線的運價，萬海還增加近洋線的供給量。隨著近洋線的運價回升，貨櫃三雄元月營收有望續旺。