快訊

淹水線名單／110年大專校院註冊率出爐 這校不到2成

長榮砸錢利多激勵 貨櫃三雄早盤同步上漲

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

貨櫃三雄繼12月初出現波段漲幅後，盤整了一段時間，今受長榮（2603）宣布砸19億增設橋式機、增加貨櫃量消息激勵，三雄盤中漲幅超過2%，航運業成交量佔將近20%。

長榮今開高，一度拉升至145元，盤中來到143.5元，上漲4元，漲幅2.87%；陽明（2609）也同樣開高，上漲3元，至125.5元，漲幅2.45%；萬海（2615）則重新站上200元，來到204元，漲幅2.51%。

長榮海運昨（27）日宣布，共斥資約19.4億元，持續強化海運市場布局；首先，強化美西洛杉磯碼頭貨櫃調度作業速度，橋式機由原來的四部增加為六部，投資額逾6億元；另外，考量到未來新船陸續交船，斥資13.24億元，訂造9,500個貨櫃。

長榮海運總經理謝惠全表示，北美塞港還是很嚴重，他也引述外電報導，北美最大貨櫃港美國洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）日前也指出，供應鏈混亂情況可能會至少持續到明年底才會消退。

除了美西塞港嚴重，印度第4季以來貨櫃需求大增，每大櫃（40呎櫃）報價從3,000美元，上漲到8,000美元，且第4季適逢中國大陸農曆年前出貨旺季，因此國內的貨櫃三雄分別跟客戶宣布調漲近洋線的運價，萬海還增加近洋線的供給量。隨著近洋線的運價回升，貨櫃三雄元月營收有望續旺。

長榮海運 萬海

延伸閱讀

期貨商論壇／長榮期 嚴控風險

貨櫃三雄明年更旺 美洲線長約價將愈簽愈高

低基期股抬頭 搶先布局

長榮11月業績減3% 最旺淡季

相關新聞

富邦期貨：年底封關前仍可維持震盪偏多格局

受到Omicron變種病毒衝擊，美國耶誕假期期間有超過8300個航班取消，導致周一航空和郵輪股集體下跌，不過，根據萬事達...

台股再創新高 漲50點、開在18,099點

美股延續反彈走勢，四大指數收盤全數上漲，S&P 500、費半指數雙創新高，激勵台股今（28）日再度刷新新高紀錄，以上漲5...

國際半導體展登場市場聚焦 台積電610元開盤市值15.8兆

國際半導體展SEMICON Taiwan今（28）日，市場關注相關廠商所釋出對市況及明年展望等的看法，早盤台積電（233...

美科技股大漲 法人：台股創高後續看俏

美股齊揚，道瓊工業指數大漲351.82點，費城半導體指數勁揚107.12點，適逢台灣半導體展開幕，法人認為，有利昨天才創...

18,048點 台股衝上新高

在外資買超110.9億元、鎖定台積電等權值股推升下，台股昨（27）日加權指數盤中、收盤分別以18,099點與18,048...

台股13千金 亞德客、世芯入列

台股昨（27）日再創歷史新高，不但收盤指數及市值創歷史新高，盤中與收盤時也首度出現13千金。高價股昨日表現很出色，股王矽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。