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國際半導體展登場市場聚焦 台積電610元開盤市值15.8兆
國際半導體展SEMICON Taiwan今（28）日，市場關注相關廠商所釋出對市況及明年展望等的看法，早盤台積電（2330）以610元開出，上漲4元，市值增至15兆8,175.44億元，早盤一度拉升至615元，上漲9元，盤中漲幅1.32%；聯電（2303）也同步開高，盤中漲幅逾1%。
台積電大漲，台股今日以18,099.71點開高後一度衝達18,184.44點，再創新高；台積電開高，聯電也是大漲走勢，早盤以64.9元開高，一度拉升至65.2元，盤中漲幅1.08%；晶圓代工雙雄齊漲，台積電相關概念股也是上漲攻勢。
國際半導體展今日登場，共有650家廠商參展，2,150個攤位，規模創下歷史新高；相關廠齊參展， 秀產品，半導體股成為市場聚焦重點。
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