快訊

淹水線名單／110年大專校院註冊率出爐 這校不到2成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際半導體展登場市場聚焦 台積電610元開盤市值15.8兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

國際半導體展SEMICON Taiwan今（28）日，市場關注相關廠商所釋出對市況及明年展望等的看法，早盤台積電（2330）以610元開出，上漲4元，市值增至15兆8,175.44億元，早盤一度拉升至615元，上漲9元，盤中漲幅1.32%；聯電（2303）也同步開高，盤中漲幅逾1%。

台積電大漲，台股今日以18,099.71點開高後一度衝達18,184.44點，再創新高；台積電開高，聯電也是大漲走勢，早盤以64.9元開高，一度拉升至65.2元，盤中漲幅1.08%；晶圓代工雙雄齊漲，台積電相關概念股也是上漲攻勢。

國際半導體展今日登場，共有650家廠商參展，2,150個攤位，規模創下歷史新高；相關廠齊參展，　秀產品，半導體股成為市場聚焦重點。

台積電 半導體

延伸閱讀

台積電ADR漲1.7% 受費半大漲激勵 日月光大漲

18,048點 台股衝上新高

兆元投資 台積要在中科建廠

清大半導體學院揭牌 產業挺

相關新聞

富邦期貨：年底封關前仍可維持震盪偏多格局

受到Omicron變種病毒衝擊，美國耶誕假期期間有超過8300個航班取消，導致周一航空和郵輪股集體下跌，不過，根據萬事達...

中華食、華電…還適合存股嗎？存股達人：先做到「4點」再談存股賺4％價差

薪資趕不上通膨的時代，多數人選擇投資增加被動收入，有剛性需求又穩定配息的民生類股，長期受存股族青睞。

台股再創新高 漲50點、開在18,099點

美股延續反彈走勢，四大指數收盤全數上漲，S&P 500、費半指數雙創新高，激勵台股今（28）日再度刷新新高紀錄，以上漲5...

長榮砸錢利多激勵 貨櫃三雄早盤同步上漲

貨櫃三雄繼12月初出現波段漲幅後，盤整了一段時間，今受長榮（2603）宣布砸19億增設橋式機、增加貨櫃量消息激勵，三雄盤...

國際半導體展登場市場聚焦 台積電610元開盤市值15.8兆

國際半導體展SEMICON Taiwan今（28）日，市場關注相關廠商所釋出對市況及明年展望等的看法，早盤台積電（233...

美科技股大漲 法人：台股創高後續看俏

美股齊揚，道瓊工業指數大漲351.82點，費城半導體指數勁揚107.12點，適逢台灣半導體展開幕，法人認為，有利昨天才創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。