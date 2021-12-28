台股再創新高 漲50點、開在18,099點

美股延續反彈走勢，四大指數收盤全數上漲，S&P 500、費半指數雙創新高，激勵台股今（28）日再度刷新新高紀錄，以上漲50點，開在18,099點；早盤在晶圓雙雄、聯發科（2454）、貨櫃三雄等喊衝下，漲點擴大逾百點，開盤3分鐘內最高來到18,160點。

在美股部分，由於冬季風暴加上疫情快速擴大，上周末有數千架航班遭到取消，導致航空集體重挫；不過，市場普遍認為Omicron的嚴重性不如Delta病毒，且耶誕假期美國零售額創下17年最強的成長，激勵能源與科技股表現。在半導體、大型科技股強勢領漲下，標普500、費半指數收盤再創歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲351.82點，或0.97%，收在36302點；標普500指數上漲65.39點，或1.38%，收在4791.19點；Nasdaq指數上漲217.88點，或1.39%，收在15871.2點；費半指數上漲107.1點，或2.72%，收在4039.51點。

展望後市，統一投顧認為，昨日台股指數再度創下新高，且各期均線呈多頭排列，整體多方格局不變。本周四即將封關，因為法人看好明年後市，年底不會有結帳行情，而是作帳行情，指數仍有高點可期。加上景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21月創下新高，明年第1季企業營運利多可期。考量經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，台股多頭格局延續。