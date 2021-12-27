台股量價背離驚驚漲 法人認為亮麗封關機會高

台股今（27）日盤中及收盤都創下新高，終場收在18,048.94點，指數飆新高，但成交量卻是持續量縮，呈現量價背離的情況，但法人認為，這只是年前暫時的現象，目前來看，只要未出現爆量長黑，大盤指數可望緩步向上「驚驚漲」，亮麗封關的機會很高。

台股早盤以17,975.41點開出，盤中高點曾衝上18,099.78點，創下歷史新高，終場收在18,048.94點，同樣也是收盤新高，成交量2,364億元，持續較上周五成交量減少，市場擔心，價漲量縮的量價背離情況，是否會影響台股大盤的表現？

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，從集中市場指數位置來看，已連續5天上漲，半年線及季線黃金交叉，各均線呈現多頭排列，大盤指數往上走高的機會大；從成交量來看，5日均量往下走，呈現量價背離，但在趨勢偏多下，雖然追高心態保守，仍可望「驚驚漲」。

他強調，目前看不出明顯回檔的跡象，但高點也看不出來，預期在年底封關前操作上仍是不追高，採區間操作，買黑賣紅，半導體，電動車、元宇宙、低軌衛星等族群值得留意。

華南投顧董事長儲祥生表示，量價背離僅是暫時性的現象，主要是因為盤面上沒有主流股，權值股僅是小漲，由於外資放假，目前的大盤在本土資金當家下，上漲的以中小型股居多，是可以接受的暫時性現象。

他認為，台股今日的氣勢夠強，在上周五留下長上影線的情況下，盤中及收盤還能創高，後續除非美股大跌，台股可望站上萬八之上亮麗封關；至於操作上，漲多及本益比高的個股追價上要小心。

台新投顧副總黃文清表示，台股呈現量縮，大盤走勢穩定，預期將可緩步上漲，雖然量能有所不足，無法讓權值股大漲，但卻能維繫住熱度，推升大盤指數持續上漲，除非出現爆量長黑，否則在第一天站穩萬八大關之後，有機會再往上走揚，續創新高。

他指出，外資放假下，權值股表現並沒有特別強，而是由中小型股擔綱，這種格局也不是壞事，外資回流與本土資金出現落差，反而可能有助台股大盤持續往上走高，操作上，半導體設備及耗材、第三代半導體、化工等股值得關注。