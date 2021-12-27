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台股漲87.3點站上萬八 三大法人買超113.39億

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

台股今（27）日開高，往上衝破18,000點，尾盤成功站上萬八關卡。盤中維持在18,000點之上震盪，上漲87.3點，收在18,048點，成交量2,364億元；三大法人買超113.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超111.65億元，投信賣超12.09億元，自營商（合計）買超13.83億元，其中自營商（自行買賣）買超10.95億元，自營商（避險）買超2.87億元。

台股今日強勢表態，早盤以17975.41點開紅，大盤在台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股帶動下，盤中一度上漲逾百點。千金股表現佳，聯發科漲幅2.23%，來到1,145元，矽力-KY（6415）也有將近5%的漲幅。面板股的彩晶（6116）、群創（3481）、友達（2409）和航空雙雄皆擠入今日成交量前10名，收紅小漲，指數尾盤略有走低，終場收在18,048點，漲幅0.49%。

自營商 台股

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