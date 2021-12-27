封關倒數！台股上漲87點、收18,048點 創雙新高

2021年封關倒數，台股今（27）日強勢表態、再戰「萬八」，早盤一度上漲138點，來到18,099點，終場漲點收斂至87點，收在18,048點，再度刷新盤中、收盤價的雙歷史新高，成交量達2,364億元。

美期電子盤漲跌互見，亞洲主要股市也壓在盤下，台股表現亮眼，早盤漲點在百點之上；不過午盤過後，市場追價意願不大，加上尾盤大單調節台積電（2330）、聯發科（2454）、富邦金（2881）等，導致加權指數漲勢收斂22點。

盤面上，資金點火電子股，由台積電、聯發科、大立光（3008）、群創（3481）、友達（2409）等喊衝，高價股也動起來，亞德客-KY（1590）、世芯-KY（3661）擠進千元大關，盤面再見13家千金股的榮景；然而鋼鐵、觀光以及生技類股則受到資金調節。

封關周第一個交易日台股順利攻上「萬八」，根據CMoney統計，近十年台股封關周，呈現漲多跌少，7次封關周表現是上漲的，且股價上漲幅度多在1.5%至2%間，封關上漲周平均漲幅1.6%；另有3年是出現下跌的，不過跌幅相對輕微，大致平均跌幅為0.5%。

永豐投信分析，歷年的封關周多數外資已進入聖誕假期，行情多半由內資主導，若觀察上漲周的隔年第1季，全數呈現上揚，而下跌周的隔年第1季則僅有2020年受到新冠疫情爆發影響呈現下跌。因此，台股封關周的無論是上漲或下跌表現，都適合投資人搶先布局隔年第1季多頭行情到來。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，大盤指數仍呈現高檔盤堅，雖然整體大盤成交量仍因外資缺席導致上周日均成交量縮減至2,600億元左右，為今年新低，但台股在基本面堅實的情況下，預料仍將持續吸引內外資買盤進駐，短期展望維持樂觀。