台股再創新高 13千金再現

台股今（27）日開高走高，盤中再衝上萬八關卡之上，上漲逾百點，千金股也再添新血，亞德客-KY（1590）早盤開高後一度衝達1,005元，世芯-KY（3661）也再站上千元，早盤台股再現13千金股。

台股早盤以17.975.41點開高後再往上衝關18,000點關卡，盤中一度拉升至18,080.44點，電子股占大盤成交比重逾7成，各類股中造紙股的漲幅領先，千金股今日則是由聯發科（2454）、股王矽力-KY（6415）領軍，早盤再度出現13家千金股的榮景。

氣動元件龍頭亞德客-KY 11月合併營收19.25億元，月增20.9%，年增2.7%，累計前11月合併營收231.4億元，年增35.1%，續創歷史同期新高；外資看好自動化設備產業受惠農曆春節長假前的拉貨潮啟動，營運看好，加上全球勞動力短缺，及政府與企業碳中和目標兩大趨勢，自動化廠具長線商機，喊買上銀（2049）、亞德客等股。

亞德客早盤以990元開出後一度拉升至1,005元，重返千金股行列；另外，世芯-KY也以99６元開高後重新站上千元，一度衝達1,010元，台股再現13千金。