大盤指數開高走高再創新高 攻破上周高點達18,080點

台股今(27)日開高走高，開盤不久即突破萬八點關卡，大盤指數也持續走揚，9點32分左右攻過上周五高點18,039.85點再度刷新歷史紀錄。

台股早盤以電子股成交占大盤比重約七成為主，光電及電子零組件類股漲幅相對較大，運輸類股成交占比約一成。權指股再度扮演拉抬指數角色，友達（2409）、聯發科（2454）、欣興（3037）、南電（8046）、矽力-KY（6415）、豐泰（9910）、瑞昱（2379）、廣達（2382）及國巨（2327）漲幅超過1%，台積電（2330）及聯電（2303）則在平盤附近起伏。

盤中成交金額大且走揚者有：台半（5425）、欣興、景碩（3189）、光頡（3624）、和鑫（3049）、飛宏（2457）及群聯（8299），成交金額大卻走勢疲軟者有：康舒（6282）、元太（8069）、晶宏（3141）、精星（8183）、創惟（6104）及泰鼎-KY（4927）。