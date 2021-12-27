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台股開盤上漲13點走高 再度突破萬八關卡達18,010點
台股今(27)日開盤上漲13.77點，開盤指數17,975.41點，開盤後持續走揚，再度突破萬八點關卡；台積電（2330）開平盤，開盤價604元。
群益投顧說，大盤指數萬八點在盤中得而復失，指數收盤持續站穩各天期均線之上，3日、12日均線排列仍有利多方。操作上，短線技術面維持偏多，但成交量低不易大漲，盤面仍將以個股表現為主。盤中可逢低承接短多熱門標的，參考短期均線變化，繼續進行換股操作。
第一金投顧表示，由於今年聖誕節落在週六，歐美主要市場包括美國、德國、義大利、西班牙等提前至上周五休市，英國與法國則維持開盤但縮短交易時間，上周五英國 FTSE 100 指數小跌 0.02%，法國 CAC 40 指數小跌 0.28%。
三大法人上周五集中市場合計買超89.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超86億元，投信賣超5.6億元，自營商（自行買賣）買超7億元，自營商（避險）買超2億元。
外資上周五期貨淨空單減少1,048口至28,865口，十大交易人與特定法人合計買進1,464口。週選支撐與壓力區落在17,750至18,200點，P/CRatio升至1.38，整體籌碼中性偏多看待。
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