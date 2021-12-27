快訊

哈囉你好嗎？ 路透2021暖心照片的「阿嬤故事」

掰了心煩疫亂的2021 回顧年度熱門大事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開盤上漲13點走高 再度突破萬八關卡達18,010點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(27)日開盤上漲13.77點，開盤指數17,975.41點，開盤後持續走揚，再度突破萬八點關卡；台積電（2330）開平盤，開盤價604元。（本報系資料庫）
台股今(27)日開盤上漲13.77點，開盤指數17,975.41點，開盤後持續走揚，再度突破萬八點關卡；台積電（2330）開平盤，開盤價604元。（本報系資料庫）

台股今(27)日開盤上漲13.77點，開盤指數17,975.41點，開盤後持續走揚，再度突破萬八點關卡；台積電（2330）開平盤，開盤價604元。

群益投顧說，大盤指數萬八點在盤中得而復失，指數收盤持續站穩各天期均線之上，3日、12日均線排列仍有利多方。操作上，短線技術面維持偏多，但成交量低不易大漲，盤面仍將以個股表現為主。盤中可逢低承接短多熱門標的，參考短期均線變化，繼續進行換股操作。

第一金投顧表示，由於今年聖誕節落在週六，歐美主要市場包括美國、德國、義大利、西班牙等提前至上周五休市，英國與法國則維持開盤但縮短交易時間，上周五英國 FTSE 100 指數小跌 0.02%，法國 CAC 40 指數小跌 0.28%。

三大法人上周五集中市場合計買超89.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超86億元，投信賣超5.6億元，自營商（自行買賣）買超7億元，自營商（避險）買超2億元。

外資上周五期貨淨空單減少1,048口至28,865口，十大交易人與特定法人合計買進1,464口。週選支撐與壓力區落在17,750至18,200點，P/CRatio升至1.38，整體籌碼中性偏多看待。

外資 自營商

延伸閱讀

台指期開盤上漲25點 台積期貨開盤上漲1元

元月行情期待加持 台股挑戰萬八

法國單日新增確診首破10萬 入院治療患者倍增

台指期 短線中性偏多

相關新聞

台股開盤上漲13點走高 再度突破萬八關卡達18,010點

台股今(27)日開盤上漲13.77點，開盤指數17,975.41點，開盤後持續走揚，再度突破萬八點關卡；台積電（2330...

台股小軋空行情 有影

政府基金火力全開，引爆新一波資金行情，加上台股「小軋空」行情現蹤，助推上周盤中台股再創18,039點歷史新高。展望台股後...

台股再創新高 13千金再現

台股今（27）日開高走高，盤中再衝上萬八關卡之上，上漲逾百點，千金股也再添新血，亞德客-KY（1590）早盤開高後一度衝...

元月行情期待加持 台股挑戰萬八

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到年底假期影響，交投降溫、主要權值股亦多呈現盤整格局，不過基本上整體格局仍是呈現好...

疫情干擾小、經濟成長穩健 2022年股市續航力仍佳

時序進入2022年，金融市場面臨Omicron變種病毒肆虐、通膨、全球央行貨幣政策轉向等變數，但台新投信投資長楊珮玉認為...

趨勢型成長股 擇優布局

台股周K線由黑翻紅，指數蓄勢再戰萬八（18,000點）大關。法人昨（26）日表示，時序即將步入新年度後，台股將面臨年報檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。