元月行情期待加持 台股挑戰萬八

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到年底假期影響，交投降溫、主要權值股亦多呈現盤整格局，不過基本上整體格局仍是呈現好的面向：一是成長股和循環股輪動表現；一是科技股、非科技股也都有輪動表現。

安聯投信台股團隊表示，儘管近期主要權值股不動、大盤大致維持區間整理格局，但盤面上部分有利基支撐的標的主要是在營收獲利上修等利多消息帶動下、表現相對強勢、甚至股價來到新高。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，面對明年第一季重要法說陸續登場，預期屆時產業獲利預期或展望等正向訊息將有望成為帶動盤面向上的重要動能。

至於近期市場陸續出現的雜音，安聯投信台股團隊表示，這些雜音影響有限、且都已陸續為市場所消化。而且從相關訊息來看，明年景氣將持續向上，方向上不會鬆動。

在布局題材上，在電子股部份，安聯投信台股團隊表示，預期晶圓代工、電源管理 IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求的態勢，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。回到投資主軸，建議第一季仍持續聚焦 2022 年展望明確的成長股，選股不選市。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，在各式逆風下，建議關注持續成長、受惠低基期較低、結構性產業變化的、獲利持續上修中的產業及公司，像是衣鞋代工、EV 相關、電動自行車、家飾產品、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群的相關個股上。