疫情干擾小、經濟成長穩健 2022年股市續航力仍佳

時序進入2022年，金融市場面臨Omicron變種病毒肆虐、通膨、全球央行貨幣政策轉向等變數，但台新投信投資長楊珮玉認為，各國政府迅速因應變種病毒，藥廠也加速研發新型疫苗，市場對病毒變異已有充分經驗，對股市影響有限，另一方面，全球經濟成長力道穩健，仍維持在高於平均之成長速度，可望降低升息的衝擊，2022年股市續航力仍佳，看好具抗通膨優勢的美國REITs、利差相對價值處在歷史高位的新興債及股息殖利率相對佳的台股等相關基金漲升行情，建議拉回逢低布局或積極加碼。

通膨逐步下滑，但難恢復疫情前水準，美國REITs勝出

楊珮玉指出，自2021年第四季起，通膨議題不斷升溫，主要受到終端需求強勁、二手車降幅緩慢、房租續漲、薪資持續上升等因素所帶動，但隨著假期拉貨告一段落、OPEC增產、美國釋出戰備儲油、央行開始升息等動作，預期通膨將逐步下滑，但難恢復疫情前水準。其中，全球央行貨幣政策的轉向是最大的變數，成熟國家中如加拿大、英國最早在2021年第二季開始縮減購債，美國則在11月開始；韓國與挪威央行則在下半年相繼升息，後續FED加快升息腳步，將牽動金融市場走勢。而在通膨環境下，租金能隨之調漲的美國REITs將最受惠。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國總體經濟穩健，拜登財政政策陸續出台，2022年經濟增長仍維持在較高水準4%，高於歷史平均水準，有利 REITs產業。另就REITs本身基本面分析，美國REITs企業2021年財報均大幅超出預期，整體租金及承租率皆上升，2022年獲利展望保持樂觀，成長力道比2021年更高，尤其美國商用不動產供不應求，各產業(倉儲、住宅、零售、旅館) 加速增長與復甦，企業獲利展望持續上調，企業資金充沛，擴大併購與支出，整體商用不動產循環進入高成長階段。

李文孝指出，2021-2023年將是美國REITs企業自金融海嘯後獲利最強的三年，資金亦開始重回不動產基金，2021年累積主被動基金流入美國REITs達160億美元，為2015年以來首次淨流入。展望後市，在高能源價格、供應鏈問題、工資上漲等因素下，預期通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續挹注抗通膨資產，推升不動產價格與租金，因此，REITs也深具抗通膨優勢。而根據歷史經驗來看，高通膨環境激勵REITs股票表現，以1995/12-2021/10期間為例，在美國CPI年增率超過３％期間，MSCI美國REIT指數平均漲幅高達18%，報酬為標普500指數2倍以上。

2022年台股投資主軸為新規格與創新、高股息、經濟解封

台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，QE提前結束，但預期2022年FED升息力道有限，且雖股市資金動能下降，但企業獲利有撐，經濟逐季回溫，預期系統性風險機率低；此外，2022年為美中選舉年，美國為期中選舉，台灣為九合一選舉，下半年政策紅利對股市具支撐力；在資金流向方面，外資連續兩年賣超台股，但2021年下半年賣超力道已縮減，預期2022年外資有機會回補台股。整體來看，2022年台股格局上為區間震盪，預估指數區間15,150~19,200，建議逢低找買點。

沈建宏指出，2020~2021年台股企業獲利連續兩年高成長，2022年台股企業預估獲利年增率在持平~衰退3%內，優於先前預測，由於2022年成長非全面性，投資主軸為新規格與創新、高股息、經濟解封。就市場焦點半導體分析，庫存可能面臨調整，加上市場普遍預期2023年半導體新投資將投產，但在新技術、新規格、新應用推展下，預估庫存調整不會太激烈。選股方向上，看好高速傳輸、HPC、元宇宙、第三代半導體等；傳產股則看好經濟解封題材，包括航空與航太供應鏈等。

經濟熱絡支撐，縮減購債與升息對高收債衝擊有限

台新投信固定收益投資部主管經理人尹晟龢表示，服務需求持續回升，造成工資持續增長，並創2001年以來最大漲幅，工資上漲可望抵銷通膨抑制消費的負面因素。另一方面，升息反映當前經濟熱絡，經濟發展與良性營運環境足以應對借款成本上升，以2014年縮減購債期間為例，高收債利差仍收斂，直到年中受油價戰影響，才導致利差飆升；而前次升息循環期間（2018~2019年），高收債利差仍收斂，至升息末端才對高收債產生衝擊，因此整體看來，縮減購債與升息對高收債衝擊有限。美國高收債近12個月違約率降至0.36%，預估美高收2022年違約率可維持1%以下，但預計利差再收窄空間將有限。

尹晟龢指出，新興市場企業的信用評等平均仍有20%呈現負向展望，但已較2020年的30%改善。目前全球新興市場企業債利差約308bps，約是同等級的美國企業債的2.2倍，新興市場企業債相對同等級美國企業債的利差倍數是近5年來最高的點，因此相較美國高收債而言，新興企業債更具投資價值。其中利差最具有投資價值的國家分別是中國、墨西哥、巴西、祕魯、印度，主要集中在拉美地區。