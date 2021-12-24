台股元月上漲率近六成 法人預期本波行情延續到過年

台股今（24）日盤中改寫歷史新高，一度突破萬八大關衝達18,039.85點，終場則是收在17,961.64點，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，根據統計，歷年台股元月的平均漲幅為12個月以來最高，平均達3.62%，且元月上漲機率將近六成，預期這波作夢行情在美股的加持下，將延續至明年春節前。

台股今日在美股多頭激勵下，盤中改寫歷史新高，隨後逢高賣壓出籠，終場僅小漲14.98點，漲幅0.08%，收在17,961.64點，本周台股周線漲149.05點，漲幅0.84%，周線收紅，單周日均成交金額下滑至2,610.81億元。

三大法人方面，雖然外資陸續放假，但對台股持續青睞，外資單周買超台股195.35億元，投信買超83.27億元，自營商賣超21.84億元，三大法人合計買超台股256.78億元。

葉獻文表示，進入年底外資放假，台股整體量能萎縮，指數也在高檔震盪，外資仍持續買超台股，反映出國際法人對於台股新年行情有所期待，帶動部分押寶買盤進場，由於目前電子股已經回歸主流，電子指數佔成交值比重已維持在6成以上，當科技股有所表現時，則推升指數再上一層樓。

另外，葉獻文說明，外資交投轉淡之際，以內資著墨較深的中小型股，特別是中小型電子股隨著這波年底作夢行情，也同樣呈現百花齊放，OTC指數除今日盤中再創新高，近期走勢也領先加權指數改寫歷史新高紀錄，多頭氣勢銳不可擋。

葉獻文分析，12月以來不論加權指數或是OTC指數漲幅皆超過3%，預期這波作夢行情在美股的加持之下，將延續至明年春節前，至於全年度漲幅來看，則是OTC表現略勝一籌，迄今上漲26.67%，加權指數同期漲幅為21.92%。

葉獻文進一步表示，根據統計，歷年台股元月的平均漲幅為12個月以來最高，平均達3.62%，且元月上漲機率亦將近六成，雖然目前指數再度來到萬八大關附近，為相對歷史高檔，不過在企業獲利支持、台灣經濟基本面續旺，加上部分產業明年的成長能見度仍高，特別是具有規格升級、題材性、前景能見度高的類股與個股，表現有望優於大盤走勢，不論科技或傳產都有投資機會。

葉獻文指出，消費性電子展(CES)即將於明年元月5日在美國拉斯維加斯登場，展覽期間所發表的新技術、新產品等有望成為元月的市場焦點，包括未來製造生產、自動駕駛技術、太空競爭等主題，都有望成為新的資金聚焦之處。