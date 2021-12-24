康和證券總經理邱榮澄赴主恩兒童之家送愛心物資

適逢平安夜歲末寒冬時節，康和證券總經理邱榮澄化身聖誕老公公，帶領同仁親赴基隆主恩兒童之家關懷送暖。邱榮澄表示，這是第一次到主恩兒童之家，聽到小朋友平日只能吃一些肉屑、肉湯，也很少吃到水果，第一時間就去量販店特別準備了大批肉品、海鮮、火鍋料與櫻桃水果等給院內小朋友，期能讓小朋友度過一個溫飽且溫馨的寒冬。

邱榮澄提及這次關懷主恩兒童之家不僅是個起點，未來將動員全台灣康和證券各分公司據點的資源與力量，主動尋找各地區需要幫助的單位，持續落實康和證券關懷在地企業ESG責任。

基隆主恩兒童之家，2019年由計志文聖道基金會設立，該基金會多年來安置許多由育幼院、社會處等機構轉介之經濟弱勢等無依兒少，主恩兒童之家是24小時全日之家庭型態兒少服務的家園，所有物資多為自籌，最需要「給孩子一個溫飽—食物類物資募集」，也非常歡迎大家多多致贈愛心食物給兒童之家。

主恩兒童之家執行長徐華強牧師也特別回贈主恩兒童之家小朋友自己畫的年曆給邱榮澄，感謝康和證發揮雪中送炭精神，讓小朋友每天都可以吃飽吃好，讓失依兒感受到被愛的溫暖，填補原生家庭無法給予呵護孩子的缺憾。