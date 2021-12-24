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千金股再增新血？ 500元以上最飆股是這幾檔

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
美股標準普爾500指數創收盤新高，台股24日早盤突破萬八大關。中央社
美股標準普爾500指數創收盤新高，台股24日早盤突破萬八大關。中央社

500元以上股票有機會在明年挑戰千元嗎？統計今年500元以上飆漲的高價股，以IC設計為主，只有南電（8046）是IC載板，值得注意的是，飆漲的個股多具有未來5G、物聯網、AI題材，如創意（3443）、晶心科（6533）、瑞昱（2379）和威鋒電子（6756）。

台新投顧副總黃文清表示，個股要挑戰千元大關，要有以下條件，如股本小，EPS夠高，產業前景有高成長性，並且在該產業具有獨佔性和長期核心競爭優勢，有高進入門檻。

統計500至999元的股票，漲勢強勁的個股多為500元左右的個股，600元以上的高價股則表現較為平淡。

世芯-KY（3661）原來還在千金股行列，但開高走低收最低，跌破千元大關來到收盤價991元，下跌29元，跌幅2.84%。亞德克-KY收984元，漲幅1.02%。

昨（23）日強勢上漲的環球晶（6488）今股價上攻無力，終場收在平盤846元。700元價位的有鈊象（3293）、嘉澤（3533）。600元價位的有精測（6510）、儒鴻（1476）、和泰車（2207）、台積電（2330）和創意。500元以上的個股有8檔，分別是南電、瑞昱、玉晶光（3406）、晶心科、聯詠（3034）、威鋒電子、昇佳電子（6732）和川湖（2059）。

統計今年500元以上漲勢兇猛的高價股，創意從5月中低點325元，至今（24）日收盤價604元，累積漲幅高達86%。南電今年1月原本還在180元左右，到年底已漲超過2倍，收567元。瑞昱今年從390.5元漲至564元，漲幅44%；晶心科從334元漲至535元，漲幅達6成；聯詠從369元漲至530元，漲幅44%；威鋒電子從238元漲至515元，漲幅超過1倍。

今年漲勢凌厲的500元以上股票，除了ABF載板三雄老大南電之外，幾乎都是IC設計股，如矽智財IP設計的創意、晶心科、網通IC大廠瑞昱、驅動IC聯詠，以及最近搭上元宇宙熱潮的高速傳輸IC威鋒電子。

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