台股未站穩萬八僅收漲14點 三大法人買超89.82億

台股陷入僵局，現在有哪些必看的潛力平台整理股？哪些能夠出現旱地拔蔥的走勢？這些個股該怎麼操作？而當台股目前只能區間震盪，手中持股仍套牢的人該怎麼辦？近期我們看到皇翔（2545）從航運股的套牢中解套，到底怎麼辦到的？投資人可從中得到什麼參考？

2021-12-24 13:39