台股未站穩萬八僅收漲14點 三大法人買超89.82億
台股今（24）日一度衝達18,039.85點，創下歷史新高，可惜大型權值股未發動，加上量能不足，壓抑大盤漲勢，終場收在17,961.64點，上漲14.98點，成交量2,425.35億元；三大法人買超89.82億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超86.02億元，投信賣超5.62億元，自營商買超（合計）9.42億元，其中自營商（自行買賣）買超7.05億元，自營商（避險）買超2.37億元。
台股今日萬八點得而復失，早盤以17,966.35點開高，盤中最高拉升至18,039.85點，再創下歷史新高，可惜萬八大關並未站穩，在量能不足，大型權值股未發動下，指數漲幅收斂，終場收在17,961.64點，漲幅0.08%；本周指數上漲149.05點，周漲幅0.84%。
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