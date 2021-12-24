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萬八點得而復失 台股收漲14點盤中創歷史新高
台股今(24)日收盤上漲14.98點，收盤指數17,961.64點，成交量2,425.35億元。台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價604元。
美股再度收漲帶動台股今日氣勢如虹，早盤開高不久即突破萬八關卡，9點45分左右更衝高到18,039.85點再度刷新歷史高點，不過，隨後賣壓出籠，大盤指數向下滑落，雖跌破萬八關卡，多頭仍奮力保衛，但尾盤因台積電走勢疲軟而未能守住。
電子股成交占大盤比重68%，運輸類股成交占大盤比重10%，盤中強勢類股的造紙指數漲幅3.3%，汽車類股漲幅約1.2%，貨櫃三雄則開高走低。盤中強勢且成交金額大者為：光磊（2340）、元太（8069）、智原（3035）、聯發科（2454）、金像電（2368）及康舒（6282）。
第一金投顧說，內資法人股強勢攻高之下，⻑多趨勢不變，但短線留意高檔震盪，持續觀察後續是否守穩均線續往上攻，或將面臨中小型股漲多回檔及指數過熱風險。
第一金投顧表示，美股、台股同步震盪走高之下，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局，景氣仍維持擴張階段下，仍可偏多看待，選股由業績成⻑強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。
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