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外資連四買 信邦盤中衝漲停、逾3,000張排隊等著買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
信邦董事長王紹新。 聯合報系資料照／記者蕭君暉攝影
信邦董事長王紹新。 聯合報系資料照／記者蕭君暉攝影

信邦（3023）獲得三家外資同步力挺，目標價分別調高至290元、313元、343元，統計外資昨日買超256張，連四買，今（24）日股價開高走高，近午盤衝上漲停289.5元鎖死，創6月25日以來高點，漲停及市價追買單達3,177張。

信邦法說會釋出樂觀訊息，在醫療、汽車航太、綠色能源、工業、通訊等五大產業都維持穩定成長下，預期明年整體業績成長兩位數，三家外資最新報告同步喊買，且調高目標價。

歐系外資看好信邦今年毛利率表現優於預期，且對明年、後年營運前景樂觀，調高明後年每股盈餘預估，分別由13.05元、15.21元調高至13.39元、15.61元，重申買進評等，目標價由335元調高至343元。

亞系外資看好長期獲利趨勢，調高信邦明後年獲利預估 4%及8%，重申優於大盤表現評等，目標價由270元調高290元；另外，美系外資重申買進評等，目標價由292元調高至313元。

信邦積極跨足綠色產業，包括風電、太陽能、電動自行車、電動車等都有出貨，營收占比已超過三成，充電槍已通過歐美認證，預估未來營收貢獻可望倍數成長，綠色產業相關產品去年營收比重達34.73%，今年累計前三季占比約31%，預估全年可達37～38%，明年有機會超過40%；信邦今日以268.5元開高走高，股價衝上漲停鎖死。

信邦

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