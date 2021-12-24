「千金股」盤中紅大於綠 聯發科助大盤站穩萬八

台股挑戰站穩萬八關卡，千金股今（24）日早盤幾乎同步上漲，除了大立光（3008）漲多回跌，力旺（3529）、AES-KY、世芯-KY（3661）翻黑，其餘盤中皆小幅上漲，其中漲幅最多的為聯發科（2454），上漲2.73%貢獻大盤指數15.5點，信驊（5274）也表現佳，漲幅為1.47%。

盤中漲幅前3名的千金股有聯發科、信驊、譜瑞-KY（4966）。聯發科今表現強勁，開高走高一度拉升至1130元，盤中來到1125元，上漲30元，漲幅2.73%。信驊上漲50元，至3450元，漲幅1.47%。譜瑞-KY跳空上漲，早盤一度來到至2100元，逼近3000元整數關卡，後下跌至2060元，漲幅0.48%。

祥碩（5269）則原有買單一路拉抬至盤中高點1835元，後大幅回檔至1805元，漲幅0.83%。