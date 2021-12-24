快訊

又要逕付二讀！綠多數輾壓推地制法修法 朝野爆衝突

教召天數拉長有用嗎？專家：國防改革有待改進

台股衝上萬八 航運股一馬當先、航空雙雄漲勢更強

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股24日以17,966.35點開出後持續走高，盤中突破18,000點闗卡，大盤指數再衝上萬八。 聯合報系資料照
台股24日以17,966.35點開出後持續走高，盤中突破18,000點闗卡，大盤指數再衝上萬八。 聯合報系資料照

台股今（24）日開高，盤中衝上萬八，一度拉升至18,039.85點，盤面上航運股的漲勢強，類股漲幅逾1%，尤以航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）的漲勢更強，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）也是上漲攻勢，散裝股也有表現。

華航、長榮航認為明年客運市場將逐步復甦，主要仍要觀察Omicron的影響，航空貨運仍是明年重要營收及獲利的來源；英國航空分析機構Cirium則是預測，全球航空業明年運力將回升47%，機票會大幅漲價。

長榮航總經理孫嘉明日前曾表示，看好貨運市場旺到明年，客運的部分，推估疫情有望在明年持續減緩，最快明年第2季客運有機會逐漸復甦。

台股今日以17,966.35點開出後持續走高，盤中突破18,000點闗卡，大盤指數再衝上萬八，盤面上各類股上漲居多，漲幅領先的包括航運股、造紙股等，人氣指標的航運股占大盤成交比重增至11%，盤中漲幅1.34%，航空股、貨櫃股、散裝股上漲居多。

長榮航以27元開出後一度拉升至27.8元，盤中漲幅2.81%；華航以26.45元開出，一度拉升至27.05元，盤中漲幅2.48%，早盤居個股成交量第二大；長榮、陽明、萬海也都是上漲的攻勢。

長榮航 航運股 台股 華航

延伸閱讀

台股逼近萬八 法人：高檔震盪難免 紅包行情仍樂觀

台股內外資催動 衝關「萬八」

黃天牧看台股封關：國內資金動能不虞匱乏

台新投信看明年台股 第1季不需悲觀第2季防回檔

相關新聞

耶誕禮物來了！台股突破萬八 盤中指數再寫歷史新高

2021年12月24日(周五)聖誕夜當日早盤，台股指數再度突破萬八點關卡，盤中更刷新歷史新高。

台股衝上萬八 航運股一馬當先、航空雙雄漲勢更強

台股今（24）日開高，盤中衝上萬八，一度拉升至18,039.85點，盤面上航運股的漲勢強，類股漲幅逾1%，尤以航空雙雄長...

台股逼近萬八 法人：高檔震盪難免 紅包行情仍樂觀

台股距離萬八僅差一步之遙，美股主要指數今天連續第3個交易日收紅，標準普爾500指數創收盤新高。法人表示，台股在萬八附近難...

台股內外資催動 衝關「萬八」

金管會主委黃天牧昨（23）日信心喊話內、外資等「蝴蝶」對台股有高度興趣，有利資金動能，加上美國科技股領漲，外資捧場買超1...

興櫃電子漲勢帶勁 漲幅前十強占了六檔

隨著時序來到耶誕假期，美股延續高檔震盪表現，加權指數再次挑戰「萬八」關卡，但量能偏低，顯示市場追價謹慎，買盤聚焦中低價位...

台股早盤續走揚突破萬八點 台積電開出平盤

台股今(24)日開盤上漲19.96點，開盤指數17,966.35點，隨後續揚至18,005.48點，指數突破萬八點關卡；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。