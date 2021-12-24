台股衝上萬八 航運股一馬當先、航空雙雄漲勢更強

台股今（24）日開高，盤中衝上萬八，一度拉升至18,039.85點，盤面上航運股的漲勢強，類股漲幅逾1%，尤以航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）的漲勢更強，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）也是上漲攻勢，散裝股也有表現。

華航、長榮航認為明年客運市場將逐步復甦，主要仍要觀察Omicron的影響，航空貨運仍是明年重要營收及獲利的來源；英國航空分析機構Cirium則是預測，全球航空業明年運力將回升47%，機票會大幅漲價。

長榮航總經理孫嘉明日前曾表示，看好貨運市場旺到明年，客運的部分，推估疫情有望在明年持續減緩，最快明年第2季客運有機會逐漸復甦。

台股今日以17,966.35點開出後持續走高，盤中突破18,000點闗卡，大盤指數再衝上萬八，盤面上各類股上漲居多，漲幅領先的包括航運股、造紙股等，人氣指標的航運股占大盤成交比重增至11%，盤中漲幅1.34%，航空股、貨櫃股、散裝股上漲居多。

長榮航以27元開出後一度拉升至27.8元，盤中漲幅2.81%；華航以26.45元開出，一度拉升至27.05元，盤中漲幅2.48%，早盤居個股成交量第二大；長榮、陽明、萬海也都是上漲的攻勢。