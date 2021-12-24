賽況激烈！期貨模擬交易賽邁入最後一周

「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part II」進入最後一周競賽，依期交所最新統計，迄今正報酬隊伍數達108隊，並有逾30 隊夏普比率在0.2之上。依競賽辦法，將自正報酬隊伍中，取夏普比率前60名，再依其報酬率取前20名獲獎，最後一周賽況激烈，台灣期交所提醒參賽隊伍把握最後競賽時間，全力衝刺。

期交所表示，這次競賽首度納入年輕人最夯的程式交易功能，故除吸引財金相關科系同學踴躍報名外，更有不少理工科系同學亦投入競賽，經統計此次參賽隊伍有逾兩成參賽隊伍使用程式下單。另統計自10 月18日競賽開始迄12月22日最新競賽成績，256隊參賽隊伍中，累積報酬率為正報酬隊伍數有108隊，其中前五名來自台北商業大學財務金融系、高雄科技大學金融資訊系(共3隊)及清華大學資訊工程系，競賽成績仍持續變動中。

這次競賽以金融教育為出發點，與市場舉辦的模擬交易競賽有所不同。這次競賽成績計算有累積報酬率及夏普比率(在承受1%的風險下所得之報酬)兩項指標，參賽隊伍在擬訂交易策略時，須兼顧報酬率與風險控管；同時，為使參賽隊伍能深入了解台灣期貨市場主要期貨商品，辦法尚規定，競賽期間須完成交易四項商品(台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨)，且交易天數須達競賽期間交易日三分之一以上。期交所將於12月30日競賽截止後，自完成競賽條件且正報酬隊伍中，取夏普比率前60名，再依累積報酬率取前20名優勝隊伍及其指導教授獲獎，總獎金達50萬元。

期交所表示，活動開賽後台股行情高低振幅達1千2百餘點，行情變化快速，除凸顯期貨交易風險控管重要性外，更加考驗參賽者的交易技巧及風險控管能力。依最新競賽成績，報酬率大於50%以上有21隊、夏普比率則有30隊大於0.2。觀察迄今累積報酬率前20名之隊伍中，僅有11隊夏普比率維持在前20名，代表另9支隊伍雖報酬率亮眼，但因每日報酬率起伏波動較大(致交易風險增加)，夏普比率值相對為低，最後一周賽況仍會變化，提醒參賽隊伍擬訂妥適策略。

觀察參賽隊伍各自發展出不同的交易策略，有採波段操作者，亦有採當日沖銷不留倉策略；至於交易標的選擇，有隊伍主要交易強勢主流的股票期貨，也有隊伍交易流動性佳的台股期貨及小型台指期貨，亦有看多後市採買進選擇權買權策略。無論採取何種交易策略或交易哪類型商品，沒有致勝方程式，參賽隊伍惟有透過模擬交易不斷嘗試，適時修正調整交易策略，及做好風險控管，方能成為最後贏家，這也是期交所舉辦大專院校模擬交易競賽，希望增進年輕人對期貨交易及風險控管認識的最大宗旨。