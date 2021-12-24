台股早盤續走揚突破萬八點 台積電開出平盤

台股今(24)日開盤上漲19.96點，開盤指數17,966.35點，隨後續揚至18,005.48點，指數突破萬八點關卡；台積電（2330）開出平盤，開盤價606元。

群益投顧說，幾度洗盤籌碼已經趨於安定，指數為上升三角型態末端，通常多方占優勢，盤中首要關注晶圓代工及聯發科（2454）是壓盤還是撐盤。

群益投顧表示，投信已經連續八天買超、融資近期溫和續增，加上外資對年底行情的影響將不明顯，櫃買指數領先過前高表態，內資積極的個股容易有表現。近期強勢股普遍有延續性，但大盤量縮所以族群間的連動性不明顯，介入短線量能最熱絡的個股，勿退而求其次期待落後補漲股。

周四(23日)美股四大指數收盤上漲：道瓊指數上漲196.67點、漲跌0.55幅%，那斯達克指數上漲0.85%，標準500指數上漲0.62%，費半指數上漲1.04%。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單減少328口至23,866口，十大交易人與特定法人合計買進753口。週選支撐與壓力區落在17,750至18,100點，P/C Ratio升至1.15，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超197.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超180.2億元，投信買超1.7億元，自營商（自行買賣）買超4.9億元，自營商（避險）買超10.4億元。