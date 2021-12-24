證交所校園證券投資智慧王 12月29日進行總決賽

台灣證券交易所今(2021)年辦理第18屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽活動，全台灣共有1,815隊，5,445位學生報名，經過激烈的網路初賽及緊張刺激的分區複賽，共有12隊晉級總決賽，將於12月29日在101大樓爭取總冠軍之最高榮譽及10萬元高額獎學金。

今年各(北一、北二、中、南)區共40隊進入複賽，各區前三名隊伍晉級決賽，共有來自國立台灣大學、中國科技大學、輔仁大學、國立聯合大學、亞洲大學、國立勤益科技大學、國立屏東大學、國立中山大學、國立高雄大學等大專院校計12支隊伍，將於12月29日在101大樓角逐桂冠，冠軍隊伍將獲頒10萬元獎學金及獎狀與獎牌，另取兩隊並列亞軍各獲頒3萬元獎學金及獎狀與獎牌。

證交所在各區辦理複賽時，特別規劃證券市場財經講座，由市場推廣部經理陳欣昌主講掌握財富從認識證券市場了解風險開始，說明國內投資人年齡結構已趨年輕化，惟年輕人如果沒有先了解自己的不足之處及風險屬性，即急於投入股市，將導致信用風險增加，並舉芬蘭小孩從幼兒園開始學滑雪要先學會跌倒，在荷蘭的學生要先學習掉到水裡如何求生等例子，提醒學生唯有了解商品特性及交易制度，面對追求報酬所伴隨的風險，接受並積極處理發生的問題，做好各項風險控管，才是長久投資及交易之道。

證交所說，這項競賽活動今年已經邁入第18年，每年均有超過5,000名學生報名參賽，儼然已成為各大專院校年度重要賽事，競賽過程除了能夠提升參賽學生投資理財的正確觀念外，各階段賽事優勝隊伍均可獲得獎學金，增加實質收益，對於將來考取金融證照及求職經歷，亦有加乘效果，同時達到主管機關普惠金融的目標。