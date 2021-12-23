快訊

選錯月份退休差很多 勞退新制基金的祕密小金庫是你最後指望

徐若瑄捲王力宏離婚風波 老公首發聲：嚴重影響我們一家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股收盤上漲119點 櫃買收漲1.48點再創新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(23)日收盤上漲119.83點，收盤指數17,946.66點。報系資料照
台股今(23)日收盤上漲119.83點，收盤指數17,946.66點。報系資料照

台股今(23)日收盤上漲119.83點，收盤指數17,946.66點，成交量2,751.86億元。台積電（2330）收盤上漲6元，收盤價606元。櫃買指數持續走揚創今年新高，也達到14年來的新高；收盤指數為233.35點，上漲1.48點，成交量907.47億元。

台股在美股收高帶動下，開盤衝高，盤中維持在17,900點之上起伏，多頭蓄勢向上挑戰萬八關卡。電子股成交占大盤比重約72%左右，電子零件交投熱絡，類股指數漲幅在1.9%以上，運輸類股今日成交占比降至8%左右，但貨櫃三雄及航空雙雄的走勢相對疲軟。

今日成交金額大且走揚個股有：欣興（3037）、飛宏（2457）、光磊（2340）、環球晶（6488）、鉅祥（2476）、麗臺（2465）、中美晶（5483）及合晶（6182）；但 大立光（3008）、力旺（3529）、亞信（3169）與晶技（3042）等股成交金額大卻走勢疲軟。

第一金投顧表示，目前台股聚焦2022年持續成長趨勢，以及12月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會，傳產方面，航運、鋼鐵、化工、紡織、塑膠等族群類股近期表現皆佳，伺機布局表現優於大盤的族群。

台股 營收

延伸閱讀

謝金河：2022年的選股旅程

電動車品牌廠漲 台股電動智能車供應鏈強勢表態

台積電帶頭衝 台股盤中漲逾百點直逼萬八

台積電領軍 台股早盤大漲131點再戰萬八

相關新聞

富邦元宇宙ETF獲准募集 未來基金成立後將採季配息

鎖定目前最夯的元宇宙題材，富邦元宇宙ETF已在12月20日獲准募集，富邦投信表示，募集期間申購僅需15,000元起，未來...

6檔新股抽籤股民瘋狂 抽中最高賺25萬

年關將近，投資人搶紅包，近期一共有6檔個股開放申購，其中瑞鼎（3592）申購價格為308元，若是順利中籤，一張就可以賺約...

打破巴菲特指標的魔咒？ 謝金河：2022年的選股旅程

二○二一年剩下最後一周就要走入歷史了，送走二○二一，迎來二○二二，金融市場對即將迎來的二○二二，抱著既期待、又怕受傷害的心情，站在二○二一眺望二○二二，未來的年代仍然充滿著疫情的變數，除了這個之外，全世界面臨通膨壓力...

台股收盤上漲119點 櫃買收漲1.48點再創新高

台股今(23)日收盤上漲119.83點，收盤指數17,946.66點，成交量2,751.86億元。台積電（2330）收盤...

子公司S&T AG 利空鈍化 樺漢股價有望止穩

工業電腦大廠樺漢（6414）子公司S&T AG 遭放空機構Viceroy Research 做空，導致S&T AG 股價...

電動車品牌廠漲 台股電動智能車供應鏈強勢表態

海外電動車廠股價飆，帶動台廠電動智能車供應鏈，今日股價同步歡慶大漲，上市一周的台股ETF永豐智能車供應鏈（00901）也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。