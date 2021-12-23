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台股收盤上漲119點 櫃買收漲1.48點再創新高
台股今(23)日收盤上漲119.83點，收盤指數17,946.66點，成交量2,751.86億元。台積電（2330）收盤上漲6元，收盤價606元。櫃買指數持續走揚創今年新高，也達到14年來的新高；收盤指數為233.35點，上漲1.48點，成交量907.47億元。
台股在美股收高帶動下，開盤衝高，盤中維持在17,900點之上起伏，多頭蓄勢向上挑戰萬八關卡。電子股成交占大盤比重約72%左右，電子零件交投熱絡，類股指數漲幅在1.9%以上，運輸類股今日成交占比降至8%左右，但貨櫃三雄及航空雙雄的走勢相對疲軟。
今日成交金額大且走揚個股有：欣興（3037）、飛宏（2457）、光磊（2340）、環球晶（6488）、鉅祥（2476）、麗臺（2465）、中美晶（5483）及合晶（6182）；但 大立光（3008）、力旺（3529）、亞信（3169）與晶技（3042）等股成交金額大卻走勢疲軟。
第一金投顧表示，目前台股聚焦2022年持續成長趨勢，以及12月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會，傳產方面，航運、鋼鐵、化工、紡織、塑膠等族群類股近期表現皆佳，伺機布局表現優於大盤的族群。
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