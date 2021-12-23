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子公司S&T AG 利空鈍化 樺漢股價有望止穩

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）子公司S&T AG 遭放空機構Viceroy Research 做空，導致S&T AG 股價重挫，連帶拖累樺漢股價連三天下跌，不過，S&T AG 遭放空事件利空鈍化，22日股價大漲7.61%，樺漢今（23）日也終止跌勢，短線股價有望止穩。

S&T AG 16日股價還在19-18歐元區間，但在Viceroy Research當天出示報告後，S&T AG股價直線重挫，最低一度下探12.72歐元，短線跌幅逾三成，不過，S&T AG 逐步走出利空陰霾，22日大漲7.61%、上漲1.05歐元，收在14.85歐元。

樺漢子公司S&T AG 16日遭放空機構Viceroy Research出具報告，該文件指控S&T AG除了本身勞動密集型的商業模式、以及透過人為方式提高併購價值外，還有許多隱匿在財報外的經營實體，認為公司隱匿了部分關連交易，且存在賄賂、貪污、詐欺等違規行為，但經營層並未對外揭露相關風險。

對此，樺漢代轉S&T AG聲明，指出報告中所指相關事由已主動委請會計師及律師深入調查中，待調查報告完成後將正式對外公告。S&T AG之營運仍持續穩定發展。樺漢業已持續密切追蹤本案最新發展狀況。

法人表示，S&T AG目前佔樺漢獲利約25-30%，初期股價將受S&T AG案件影響而疲弱，但研判此次為舊事件，對現在營運不致影響太大；另一家法人機構分析，S&T AG占樺漢營收50%，累計前三季獲利0.64億元，約占合併報表獲利3.63億元比率達17%。

法人指出，由於事件並未跟公司營運績效有關，因此對整體樺漢獲利並未有影響。短期樺漢營運動能來自S&T Kontron、帆宣（6196）在手訂單創新高及ODM業務，隨著歐美經濟活動逐步回到正常軌道且缺貨情況紓解下，在手訂單均將逐步轉化為營收，預估2021每股盈餘（EPS）為12.61元，明年獲利將進一步走高，創下新高紀錄。

樺漢 營收

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