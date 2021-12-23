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電動車品牌廠漲 台股電動智能車供應鏈強勢表態

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
圖為日前永豐智能車供應鏈ETF掛牌，證交所總經理簡立忠（圖右三起）、永豐投信董事長林弘立、永豐投信總經理濮樂偉擊鼓慶賀。報系資料照
圖為日前永豐智能車供應鏈ETF掛牌，證交所總經理簡立忠（圖右三起）、永豐投信董事長林弘立、永豐投信總經理濮樂偉擊鼓慶賀。報系資料照

海外電動車廠股價飆，帶動台廠電動智能車供應鏈，今日股價同步歡慶大漲，上市一周的台股ETF永豐智能車供應鏈（00901）也開出強勢行情，盤中最高來到15.23漲幅超過1%。永豐投信指出，永豐（1907）智能車供應鏈成份股鎖定電動車智能科技4C產業為主要標的，這波除了海外電動車廠漲勢啟動後，更可望推動台廠智能供應鏈的強勢動能。

首檔純台廠商永豐智能車供應鏈前十大成份股所涵蓋供應鏈角色中，無論是車用晶片廠的台積電（2330）(2330)、聯電（2303），車聯網的聯發科（2454），汽車系統整合廠的鴻海（2317），充電系統廠的台達電（2308），與中控台的欣興（3037）等，今日開盤都飆出亮麗的漲勢，也帶動永豐智能車供應鏈強攻上漲。

台股盤中電動智能車供應鏈概念股飆速上漲，從海外政策觀察，本周與電動車發展趨勢最關鍵的訊息是，美國拜登政府訂出史上最嚴格的燃料效率標準，永豐投信指出，到2026年時，汽車製造商生產的汽車和輕卡車須符合平均每加侖55英里(約當每公升跑23.3公里)的油耗標準，這也帶動海外品牌電動車廠與國內電動車供應鏈都出現飆速行情，永豐投信舉例，以目前油耗表現最佳的Toyota純油車款為例，平均每加侖僅33英里左右(約當每公升跑14公里)，從這個數據的比較看來，拜登減碳政策是玩真的，電動車後勢火熱趨勢持續可期。

其實，電動車的轉型早已如火如荼的進行，永豐投信指出，已有多國政府明訂10年內禁售燃油車，各國更大舉撒錢支持產業發展，促使全球油電車、電動車銷量近兩年快速成長43%及98%，成長力道十分強勁。美國總統拜登政府持續落車當選承諾，大力推動電動車發展，加大政策力度，驅使電動車產業更加快速成長。

根據研調機構Globe Newswire預估，2028年全球電動車市場將達1.3兆美元，年複合成長率高達24.3%，產業潛力不容小覷。隨著全球政府朝電動車目標邁進，電動車廠、傳統車廠紛紛加大投資力度，跟上這股綠能轉型潮流。

電動車產業的發展趨勢帶動身為半導體、電子零組件製造大國的台灣，掌握電動車供應鏈Tier商機優勢，永豐投信建議投資人，投資電動車除了把握海外品牌車廠，更要納入台廠供應鏈，例如以永豐智能車供應鏈(00901)搭海外品牌車廠等，透過台廠供應鏈與海外車廠，掌握住電動車全車內外商機與趨勢發展紅利。

電動車

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