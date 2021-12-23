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聯發國際12月24日起競拍 1月14日掛牌上櫃

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名世界，聯發國際預計於2022年1月14日掛牌上櫃，可望成為最強珍奶股。圖為董事長鄭凱隆。報系資料照片
以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名世界，聯發國際預計於2022年1月14日掛牌上櫃，可望成為最強珍奶股。圖為董事長鄭凱隆。報系資料照片

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名世界，聯發國際（2756）預計於2022年1月14日掛牌上櫃，可望成為最強珍奶股。

配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股以及過額配售,對外公開承銷總共1,312張其中1,050張採競價拍賣,競拍期間為2021年12月24日起至12月28日止。並依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,競拍底價為68.52元,每標單最低1張,最高131張,以價高者優先得標,並於12月30日上午10點開標。

聯發國際2021年前三季累計營收6.14億元，與去年同期相比成長31％；2021年前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

展望未來，全球手搖飲市場規模預計將從2020年的23.2 億美元，在2027年達到 42.5 億美元，以8.9%的複合年增長率增長，成長性強。預計2022年「Sharetea歇腳亭」的海外店數將再增加50家以上，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。

其中，聯發國際尤其看準美國，美國是全球最大消費市場，其2020年GDP金額達20.94 兆美元，消費佔GDP七成，總人口中白人佔60.1％，但卻擁有全國83.9％財富，消費力道強勁，且品牌忠誠度高，美國市場毛利亦為全球市場之最，美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的5到8家店。為此，聯發國際將挾著已站穩美國市場的既有優勢，2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，持續穩住市場龍頭的地位

美國 競拍

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