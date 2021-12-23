大立光開高後翻黑 多檔千金股齊下跌

大立光（3008）連日來漲勢凌厲，今（23）日早盤開高，以2,515元開出後一度再拉升至2,535元，但早盤呈現開高走低的走勢，盤中翻黑，大立光攻勢暫停，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）也都是下跌，同時拖累富邦媒（8454）、緯穎（6669）也翻黑。

台股萬八在望，今日以17,855.78點開高，一度拉升至17,960.99點，再度朝18,000點大關挺進，盤面多頭指標包括電動車、元宇宙等，另外，貨櫃股也走高，高價股，尤其是千金股，近日再度增至12家，但今日的表現不同調。

近期千金股中領頭指標首推大立光，股價從上周五拉出漲停板後連四天收高，已有兩家美系外資喊買，目標價分別上看2,600元，2,990元，另有本土法人則是上看3,000元，天風國際證券分析師郭明錤更是明白喊出大立光最壞已過。

大立光今日以2,515元開出，盤中翻黑下滑至2,450元，盤中跌幅0.6%，大立光休息，股王、股后也都是下跌的表現，同時拖累富邦媒、緯穎翻黑，千金股中以譜瑞-KY（4966）盤中漲幅2.43%表現較為亮眼，AES-KY盤中漲幅1.87%，世芯-KY（3661）盤中漲幅1.48%。