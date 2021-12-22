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股市熱 券商今年前11月獲利近千億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所表示，今年1至11月全體證券商稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元。本報資料照片
證交所表示，今年1至11月全體證券商稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元。本報資料照片

證交所表示，今年11月全體證券商稅後淨利98.52億元，較上月成長39.15億元（約65.94%）。累計今年1至11月全體證券商稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元（約97.09%）。

證交所指出，11月大盤總成交值約7.942兆元，較上月增加34.59%，帶動證券商經紀手續費收入較上月增加；11月自營的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長20.44億元（約171.76%）；11月承銷的證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利較上月成長7.19億元（約160.13%）。

整體而言，11月全體證券商稅後淨利98.52億元，累計今年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加74.42%，今年截至11月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長155.96億元（約141.36%），承銷業務淨利也較去年同期成長19.09億元（約52.46%），全體證券商稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元。

證券商 證交所

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