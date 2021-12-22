觀望氣氛濃 台股量縮小漲37點收17,826點

美股反彈激勵今（22）日亞洲主要股市走揚，早盤台股一度上漲81點；不過，盤中美期電子盤翻黑，陸股及日股回到平盤附近，導致市場觀望氣氛仍高，台股買盤追價謹慎，終場加權指數漲點收斂至37點，收在17,826點，成交量量縮至2,519億元。

盤面上，電子股吸引資金目光，晶圓雙雄走揚，台積電（2330）重返600元、高價股的矽力-KY（6415）、大立光（3008）也呈現走高，記憶體族群的群聯（8299）、華邦電（2344）等也延續強勢表現，此外，元宇宙的宏達電（2498）、低軌衛星的昇達科（3491）也成為盤面焦點。不過，金融、傳產類股就較無表現。

展望後市，國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，台股基本面向上趨勢未變，且國內經濟數據仍強勁，加上半年線逐漸墊高，有望提供下檔支撐，指數整理後可望持續震盪向上。

美國聯準會最新利率決策宣布，將加速縮減購債，並暗示明年升息3次，符合市場預期並且上調美國2022年GDP至4%，美國經濟展望佳，台股後市仍樂觀看待 。

展望2022年，未來隨疫苗覆蓋率提升、供應鏈瓶頸緩解，全球經濟活動將重回成長軌跡，並推升台灣出口表現，使企業獲利預期仍維持在高檔水準，台股具低本益比與高殖利率優勢，明年元月行情仍可期待。